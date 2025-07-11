Виготовляли фальшиві довідки МСЕК: поліція викрила схему ухилення від мобілізації

Нацполіція ліквідувала злочинну групу, яка виготовляла фальшиві довідки про інвалідність для ухилення від служби в ЗСУ. Правоохоронці провели понад 50 обшуків у кількох регіонах.

Джерело: Національна поліція

Деталі: За даними слідства, двоє мешканців Києва організували підпільне виробництво підроблених медичних висновків МСЕК про інвалідність. Основними "клієнтами" були військовослужбовці або їхні родичі – ці документи дозволяли незаконно звільнятись зі служби чи ухилятись від мобілізації.

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Фальшиві довідки виготовляли в орендованій квартирі, використовуючи саморобне обладнання. Вартість однієї "послуги" стартувала від 2 тисяч доларів, а щомісячний прибуток організаторів, за попередніми оцінками, складав до мільйона гривень.

Масштабну схему викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції. У межах спецоперації одночасно провели понад 50 обшуків у помешканнях, автомобілях організаторів і "клієнтів".

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Правоохоронці вилучили фальшиві документи, мобільні телефони та інші речові докази.

Наразі двом організаторам повідомлено про підозру у підробленні документів та умисному перешкоджанні діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 КК України). Чотирьом "клієнтам" оголошено підозру у використанні підроблених документів для незаконного звільнення зі служби (ч. 4 ст. 409 КК України), ще двом – за ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Слідчі вже скерували до суду клопотання про обрання організаторам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне фігурантам загрожує покарання – до 10 років позбавлення волі.