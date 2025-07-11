Изготавливали фальшивые справки МСЭК: полиция разоблачила схему уклонения от мобилизации

Нацполиция ликвидировала преступную группу, которая изготавливала фальшивые справки об инвалидности для уклонения от службы в ВСУ. Правоохранители провели более 50 обысков в нескольких регионах.

Источник: Национальная полиция

Детали: По данным следствия, двое жителей Киева организовали подпольное производство поддельных медицинских заключений МСЭК об инвалидности. Основными "клиентами" были военнослужащие или их родственники - эти документы позволяли незаконно увольняться со службы или уклоняться от мобилизации.

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Фальшивые справки изготавливали в арендованной квартире, используя самодельное оборудование. Стоимость одной "услуги" стартовала от 2 тысяч долларов, а ежемесячная прибыль организаторов, по предварительным оценкам, составляла до миллиона гривен.

Масштабную схему разоблачили следователи Главного следственного управления совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции. В рамках спецоперации одновременно провели более 50 обысков в помещениях, автомобилях организаторов и "клиентов".

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Правоохранители изъяли фальшивые документы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Сейчас двум организаторам сообщено о подозрении в подделке документов и умышленном препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Четырем "клиентам" объявлено подозрение в использовании поддельных документов для незаконного увольнения со службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины), еще двум - за уклонение от призыва по мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании организаторам меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное фигурантам грозит наказание - до 10 лет лишения свободы.