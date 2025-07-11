СБУ: У Херсоні затримали 7 людей, які співпрацювали з росіянами під час окупації

У Херсоні затримали сімох людей, які під час окупації міста Росією співпрацювали з окупантами.

Джерело: повідомлення Служби безпеки України

Дослівно: "Служба безпеки та Національна поліція затримали у Херсоні ще сімох колаборантів. Під час окупації міста вони допомагали агресору поширювати кремлівський режим на території регіону".

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Деталі: Двоє затриманих – батько та син, які вступили до так званого "управління виконання покарань по Херсонській області" і були "охоронцями російської катівні, яку загарбники облаштували на базі захопленої на той час Північної виправної колонії № 90".

Ще один затриманий – колишній правоохоронець, який вступив до 1-го загону оперативного призначення "грім" МВС РФ і "здійснював облави на оселі місцевих жителів".

Серед затриманих також жінка, яка була "правою рукою" місцевого гауляйтера. Інша затримана працювала "заступницею" керівника окупаційної "філії" пенсійного фонду РФ та закликала містян допомагати агресору.

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Дослівно: "Крім неї затримано колишню заступницю головного лікаря місцевого санаторію, яку окупанти "підвищили" до керівника захопленого закладу. За це вона перереєструвала установу за російським законодавством та виплачувала зарплати в рублях.

Сьомим затриманим є мешканець Білозерського району, який під час псевдореферендуму РФ обходив будинки односельчан та агітував їх голосувати за "приєднання" регіону до складу РФ".

Деталі: Усім сімом затриманим повідомили про підозри за двома статтями: колабораційна діяльність і пособництво державі-агресору. Їх арештували без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.