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СБУ: В Херсоне задержали 7 человек, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации

Александр ШумилинПятница, 11 июля 2025, 18:34
СБУ: В Херсоне задержали 7 человек, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации

В Херсоне задержали семерых человек, которые во время оккупации города Россией сотрудничали с оккупантами.

Источник: сообщение Службы безопасности Украины

Дословно: "Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Херсоне еще семерых коллаборационистов. Во время оккупации города они помогали агрессору распространять кремлевский режим на территории региона".

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Детали: Двое задержанных – отец и сын, которые вступили в так называемое "управление исполнения наказаний по Херсонской области" и были "охранниками российской застенки, которую захватчики обустроили на базе захваченной на тот момент Северной исправительной колонии № 90".

Еще один задержанный – бывший правоохранитель, который вступил в 1-й отряд оперативного назначения "Гром" МВД РФ и "осуществлял облавы на жилища местных жителей".

Среди задержанных также женщина, которая была "правой рукой" местного гауляйтера. Другая задержанная работала "заместителем" руководителя оккупационного "филиала" пенсионного фонда РФ и призывала горожан помогать агрессору.

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Дословно: "Кроме нее задержана бывшая заместитель главного врача местного санатория, которую оккупанты "повысили" до руководителя захваченного учреждения. За это она перерегистрировала учреждение по российскому законодательству и выплачивала зарплаты в рублях.

Седьмым задержанным является житель Белозерского района, который во время псевдореферендума РФ обходил дома односельчан и агитировал их голосовать за "присоединение" региона к составу РФ".

Детали: Всем семерым задержанным сообщили о подозрениях по двум статьям: коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору. Их арестовали без права внесения залога. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

ХерсонРосcияколлаборанты
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