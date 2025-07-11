Рубіо пояснив, що мав на увазі Трамп, говорячи про зброю для України за рахунок НАТО

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, заява Трампа щодо озброєння для України, яке начебто фінансуватиме НАТО, стосувалася одного з уже чинних механізмів – закупівлі американської зброї європейськими союзниками для подальшої передачі Києву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Рубіо на полях зустрічі країн АСЕАН в Куала-Лумпур

Деталі: Трамп заявив, що досягнув домовленості про те, аби Північноатлантичний альянс сплачував за американську допомогу Україні.

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Коментуючи це, Рубіо зазначив, що не йдеться про якусь нову схему поставок озброєнь Україні, а скоріше про один з варіантів військових поставок, який вже існував

Це передбачає закупівлю європейськими країнами зброї у США, а потім передача її Україні, пояснив він.

"Зрештою, деякі системи, які потрібні Україні, Європа не виробляє. Їх доведеться закуповувати у США. Крім того, я хотів би зазначити, що низка оборонних озброєнь, яких потребує Україна, є у наших союзників по НАТО… А деякі вже зробили замовлення на них", – сказав держсекретар.

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За його словами, американська сторона закликає своїх союзників передати необхідні озброєння Україні зі своїх запасів, а потім придбати у США заміну.

"Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент", – зазначив Рубіо.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський розповів, що Німеччина та Норвегія вже готові купити для України три зенітні ракетні комплекси Patriot у американського виробника.

Також неофіційно стало відомо, що Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн за механізмом президентських повноважень, який зазвичай використовував для цієї мети Джо Байден.

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