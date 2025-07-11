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Рубіо пояснив, що мав на увазі Трамп, говорячи про зброю для України за рахунок НАТО

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 11 липня 2025, 18:35
Рубіо пояснив, що мав на увазі Трамп, говорячи про зброю для України за рахунок НАТО
Ілюстративне фото: Getty Images

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, заява Трампа щодо озброєння для України, яке начебто фінансуватиме НАТО, стосувалася одного з уже чинних механізмів – закупівлі американської зброї європейськими союзниками для подальшої передачі Києву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Рубіо на полях зустрічі країн АСЕАН в Куала-Лумпур

Деталі: Трамп заявив, що досягнув домовленості про те, аби Північноатлантичний альянс сплачував за американську допомогу Україні. 

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Коментуючи це, Рубіо зазначив, що не йдеться про якусь нову схему поставок озброєнь Україні, а скоріше про один з варіантів військових поставок, який вже існував

Це передбачає закупівлю європейськими країнами зброї у США, а потім передача її Україні, пояснив він.

"Зрештою, деякі системи, які потрібні Україні, Європа не виробляє. Їх доведеться закуповувати у США. Крім того, я хотів би зазначити, що низка оборонних озброєнь, яких потребує Україна, є у наших союзників по НАТО… А деякі вже зробили замовлення на них", – сказав держсекретар.

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За його словами, американська сторона закликає своїх союзників передати необхідні озброєння Україні зі своїх запасів, а потім придбати у США заміну.

"Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент", – зазначив Рубіо.

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Трампдопомога Українізброя
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