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Рубио объяснил, что имел в виду Трамп, говоря об оружии для Украины за счет НАТО

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 11 июля 2025, 18:35
Рубио объяснил, что имел в виду Трамп, говоря об оружии для Украины за счет НАТО
Иллюстративное фото: Getty Images

По словам госсекретаря США Марко Рубио, заявление Трампа о вооружении для Украины, которое якобы будет финансировать НАТО, касалось одного из уже действующих механизмов - закупки американского оружия европейскими союзниками для дальнейшей передачи Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Рубио на полях встречи стран АСЕАН в Куала-Лумпур

Детали: Трамп заявил, что достиг договоренности о том, чтобы Североатлантический альянс оплачивал американскую помощь Украине.

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Комментируя это, Рубио отметил, что речь не идет о какой-то новой схеме поставок вооружений Украине, а скорее об одном из вариантов военных поставок, который уже существовал.

Это предусматривает закупку европейскими странами оружия в США, а затем передачу его Украине, пояснил он.

"В конце концов, некоторые системы, которые нужны Украине, Европа не производит. Их придется закупать в США. Кроме того, я хотел бы отметить, что ряд оборонных вооружений, в которых нуждается Украина, есть у наших союзников по НАТО... А некоторые уже сделали заказы на них", – сказал госсекретарь.

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По его словам, американская сторона призывает своих союзников передать необходимое вооружение Украине из своих запасов, а затем приобрести в США замену.

"Ведь гораздо быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказать это на заводе и дождаться доставки. Итак, есть несколько разных подходов к этому вопросу, но главное, что сейчас в Европе есть существующие ресурсы, которые можно передать Украине, а затем европейцы смогут приобрести замену в США. Это один из аспектов, о котором, на мой взгляд, вчера говорил президент", – отметил Рубио.

Напомним:

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Трамппомощь Украинеоружие
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