Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 липня 2025, 18:41
ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Віталій Шабунін, фото: Суспільне

Державне бюро розслідувань повідомило голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Джерело: ДБР, "Українська правда", ЦПК

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру одному з громадських активістів який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних сил України.

Реклама:

Наголошуємо, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю".

Деталі: За даними УП, йдеться про Віталія Шабуніна, в якого 11 липня ДБР проводило обшуки.

Бюро стверджує, що громадський активіст, мобілізувавшись у 2022 році упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині, кажуть у ДБР.

РЕКЛАМА:

Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.

Нинішньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції закону на момент вчинення кримінального правопорушення) – заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Дослівно: "ДБР наголошує: закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону.

Розслідування  триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу".

Деталі: У ЦПК кажуть, що за їхніми даними, слідчі вилучили телефон і комп’ютер дружини Віталія. Крім того вилучили планшет і телефони дітей, яким 10 та 7 років.

У ЦПК стверджують, що обшуки відбувались без ухвали суду, і що наразі активісти не мають зв’язку з самим Шабуніним.

Передісторія:

  • У березні 2024 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження: за "ухилення від військової служби" та "підробку документів від НАЗК".
  • Сам Шабунін заявив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни та показав фото військового квитка, де вказано, що він прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року.

ЦПКДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Гімнаст Ковтун змінив українське громадянство на хорватське
Генштаб: Сили оборони уразили авіазавод корпорації "МіГ" та конструкторське бюро
оновлено, фотоРФ атакувала Одесу: кількість постраждалих зросла до 11
У голови ЦПК Шабуніна проводять обшуки
Росія закриває генконсульство Польщі в Калінінграді
Усі новини...
ЦПК
У голови ЦПК Шабуніна проводять обшуки
Необґрунтована підозра і застава у 60 тисяч: як тиснуть на екскомандира Шабуніна, для отримання неправдивих свідчень
ЦПК: НГУ можуть дозволити використовувати вогнепальну зброю під час масових заворушень
Останні новини
19:30
фотоУ Києві маршрутка врізалась у вантажівку: 9 постраждалих, серед них неповнолітня
19:29
Як зміниться ДПА у школах і чому до цих іспитів не треба готуватися? Пояснюють в УЦОЯО
19:22
ЗМІ: Республіканці вимагають глибшого розслідування дій Гегсета щодо постачання зброї Україні
19:11
"Якщо виживу": Буданов хоче лишатися на чолі ГУР до кінця війни з Росією
19:11
Зернова справа на 12 мільйонів гривень: НАБУ вручило підозру прокурору спеціалізованої прокуратури
19:05
Чому виникають біль і запалення в ділянці ліктя та як лікувати цю травму: пояснює наука
18:58
ЄС знову не зміг узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування Словаччини
18:51
Єдиний авіаносець флоту РФ хочуть списати на металобрухт після семи років ремонту
18:41
ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві
18:35
Рубіо пояснив, що мав на увазі Трамп, говорячи про зброю для України за рахунок НАТО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: