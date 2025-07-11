ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Державне бюро розслідувань повідомило голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
Джерело: ДБР, "Українська правда", ЦПК
Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру одному з громадських активістів який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних сил України.
Наголошуємо, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю".
Деталі: За даними УП, йдеться про Віталія Шабуніна, в якого 11 липня ДБР проводило обшуки.
Бюро стверджує, що громадський активіст, мобілізувавшись у 2022 році упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині, кажуть у ДБР.
Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.
Нинішньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції закону на момент вчинення кримінального правопорушення) – заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Дослівно: "ДБР наголошує: закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону.
Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу".
Деталі: У ЦПК кажуть, що за їхніми даними, слідчі вилучили телефон і комп’ютер дружини Віталія. Крім того вилучили планшет і телефони дітей, яким 10 та 7 років.
У ЦПК стверджують, що обшуки відбувались без ухвали суду, і що наразі активісти не мають зв’язку з самим Шабуніним.
Передісторія:
- У березні 2024 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження: за "ухилення від військової служби" та "підробку документів від НАЗК".
- Сам Шабунін заявив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни та показав фото військового квитка, де вказано, що він прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року.