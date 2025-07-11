ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві

Державне бюро розслідувань повідомило голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Джерело: ДБР, "Українська правда", ЦПК

Дослівно: "Працівники ДБР повідомили про підозру одному з громадських активістів який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних сил України.

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Наголошуємо, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю".

Деталі: За даними УП, йдеться про Віталія Шабуніна, в якого 11 липня ДБР проводило обшуки.

Бюро стверджує, що громадський активіст, мобілізувавшись у 2022 році упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині, кажуть у ДБР.

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Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву.

Нинішньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції закону на момент вчинення кримінального правопорушення) – заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Дослівно: "ДБР наголошує: закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу".

Деталі: У ЦПК кажуть, що за їхніми даними, слідчі вилучили телефон і комп’ютер дружини Віталія. Крім того вилучили планшет і телефони дітей, яким 10 та 7 років.

У ЦПК стверджують, що обшуки відбувались без ухвали суду, і що наразі активісти не мають зв’язку з самим Шабуніним.

Передісторія: