ГБР подозревает Шабунина в уклонении от военной службы и мошенничестве

Государственное бюро расследований сообщило главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.

Источник: ГБР, "Украинская правда", ЦПК

Дословно: "Работники ГБР сообщили о подозрении одному из общественных активистов который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных сил Украины.

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Подчеркиваем, что данное процессуальное действие никоим образом не связано с его профессиональной деятельностью".

Детали: По данным УП, речь идет о Виталии Шабунине, у которого 11 июля ГБР проводило обыски.

Бюро утверждает, что общественный активист, мобилизовавшись в 2022 году в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу Сил обороны. Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части, говорят в ГБР.

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Кроме того, следствием установлено, что фигурант незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии - без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований. Автомобиль использовался в личных целях, в том числе для передвижения по Киеву.

Нынешнему военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции закона на момент совершения уголовного преступления) - завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Дословно: "ГБР отмечает: закон должен быть один для всех, независимо от должности, публичного статуса или общественной деятельности. Патриотические лозунги не могут быть прикрытием для злоупотреблений, а настоящее служение государству проявляется не в громких заявлениях, а в соблюдении закона.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения".

Детали: В ЦПК говорят, что по их данным, следователи изъяли телефон и компьютер жены Виталия. Кроме того изъяли планшет и телефоны детей, которым 10 и 7 лет.

В ЦПК утверждают, что обыски проходили без решения суда, и что активисты пока не имеют связи с самим Шабуниным.

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