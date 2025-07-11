ЗМІ: Республіканці вимагають глибшого розслідування дій Гегсета щодо постачання зброї Україні

Республіканці в Сенаті вимагають поглибленого розслідування після повідомлень про те, що міністр оборони Піт Гегсет самостійно заморозив поставки зброї Україні без погодження з президентом Дональдом Трампом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Hill

Деталі: Законодавці з Республіканської партії заявляють, що замороження поставок зброї могло бути результатом "непорозуміння" між Трампом і Гегсетом.

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Неназваний помічник сенатора-республіканця назвав це "явним провалом на багатьох рівнях".

Джерела видання в лавах республіканців попереджають, що якщо Гегсет або інші члени його команди вживуть заходів, спрямованих на навмисне обходження головнокомандувача, це створить серйозну проблему.

Сенатори-республіканці "стурбовані" повідомленнями про те, що Гегсет, можливо, кілька разів призупиняв поставки зброї в Україну без їхнього відома, і вони хочуть отримати детальну інформацію про те, хто в Пентагоні був причетний до заморожування поставок.

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"Це проблема", – сказав один сенатор-республіканець, який побажав залишитися анонімним.

"Чути, що, можливо, були й інші призупинення або що це призупинення тривало довше, ніж нам відомо, для мене це тривожно", – сказав інший законодавець.

Однією з найгостріших критичних зауважень висловив сенатор-республіканець Том Тілліс, який в інтерв'ю CNN заявив, що рішення Гегсета про припинення поставок зброї Україні було "аматорським".

"Зараз, з плином часу, я думаю, що стало ясно, що він не справляється з обов'язками керівника великої, складної організації", – сказав сенатор.

Сенатор Лінді Грем заявив, що Конгрес повинен "дійти до суті" питання про те, хто і чому наказав заморозити поставки зброї.

Водночас сенатор-демократ Джек Рід вважає, що, судячи з усього, між Гегсетом і Трампом стався серйозний збій у комунікації. Це підтвердили і джерела в республіканських колах.