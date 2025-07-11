СМИ: Республиканцы требуют более глубокого расследования действий Гегсета по поставкам оружия Украине

Республиканцы в Сенате требуют углубленного расследования после сообщений о том, что министр обороны Пит Гегсет самостоятельно заморозил поставки оружия Украине без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Hill

Детали: Законодатели из Республиканской партии заявляют, что замораживание поставок оружия могло быть результатом "недоразумения" между Трампом и Хегсетом.

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Неназванный помощник сенатора-республиканца назвал это "явным провалом на многих уровнях".

Источники издания в рядах республиканцев предупреждают, что если Хегсет или другие члены его команды примут меры, направленные на умышленное обхождение главнокомандующего, это создаст серьезную проблему.

Сенаторы-республиканцы "обеспокоены" сообщениями о том, что Хегсет, возможно, несколько раз приостанавливал поставки оружия в Украину без их ведома, и они хотят получить подробную информацию о том, кто в Пентагоне был причастен к замораживанию поставок.

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"Это проблема", – сказал один сенатор-республиканец, пожелавший остаться анонимным.

"Слышать, что, возможно, были и другие приостановки или что эта приостановка длилась дольше, чем нам известно, для меня это тревожно", – сказал другой законодатель.

Одно из самых острых критических замечаний высказал сенатор-республиканец Том Тиллис, который в интервью CNN заявил, что решение Хегсета о прекращении поставок оружия Украине было "аматорским".

"Сейчас, с течением времени, я думаю, что стало ясно, что он не справляется с обязанностями руководителя большой, сложной организации", – сказал сенатор.

Сенатор Линди Грэм заявил, что Конгресс должен "дойти до сути" вопроса о том, кто и почему приказал заморозить поставки оружия.

В то же время сенатор-демократ Джек Рид считает, что, судя по всему, между Хегсетом и Трампом произошел серьезный сбой в коммуникации. Это подтвердили и источники в республиканских кругах.

По словам собеседников, Хегсет действовал из-за неправильного понимания того, что Трамп хотел сделать с этим оружием.