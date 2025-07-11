У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: 9 постраждалих, серед них неповнолітня
П'ятниця, 11 липня 2025, 19:30
У Дніпровському районі столиці дев’ятеро людей постраждали внаслідок зіткнення маршрутного таксі із припаркованою вантажівкою.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Автопригода відбулась близько 17:00 у п’ятницю на проспекті Леоніда Каденюка.
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Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій смузі вантажівкою.
Внаслідок ДТП щонайменше 9 пасажирів маршрутного таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.
На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.