В Киеве маршрутка врезалась в грузовик: 9 пострадавших, среди них несовершеннолетняя

В Днепровском районе столицы девять человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси с припаркованным грузовиком.

Источник: полиция Киева

Детали: Автопроисшествие произошло около 17:00 в пятницу на проспекте Леонида Каденюка.

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Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком.

В результате ДТП по меньшей мере 9 пассажиров маршрутного такси, среди которых одна несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.