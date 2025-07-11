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В Киеве маршрутка врезалась в грузовик: 9 пострадавших, среди них несовершеннолетняя

Валентина РоманенкоПятница, 11 июля 2025, 19:30
В Киеве маршрутка врезалась в грузовик: 9 пострадавших, среди них несовершеннолетняя
фото полиции

В Днепровском районе столицы девять человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси с припаркованным грузовиком.

Источник: полиция Киева

Детали: Автопроисшествие произошло около 17:00 в пятницу на проспекте Леонида Каденюка.

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Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком.

 

В результате ДТП по меньшей мере 9 пассажиров маршрутного такси, среди которых одна несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.

ДТПКиев
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