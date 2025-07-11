У ЄС очікують, що призначення голови БЕБ стане маркером реформ в Україні

Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльонінг заявив, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС важливим показником прихильності України до впровадження реформ.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: У Римі у рамках Конференції з відновлення України відбулася дискусія щодо ситуації у антикорупційній сфері – "Досягнення України та наступні кроки у протидії корупції", яку від імені представництва ЄС відкрив Шльонінг. У промові з нагоди події він наголосив на ситуації, яка склалася з БЕБ.

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"Йдеться про Бюро економічної безпеки. Важливо, щоби процедура призначення керівника бюро була завершена у відповідності до індикатору МВФ", – наголосив він.

Дипломат, втім, не став згадувати прізвище Олександра Цивінського.

Це стало однією з небагатьох публічних заяв іноземних дипломатів щодо ситуації з БЕБ, що прозвучали після скасування урядом результатів конкурсу.

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З топпосадовців під час конференції у Римі лише канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна має не звертати зі шляху реформ, йдучи до ЄС.

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