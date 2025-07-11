Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЄС очікують, що призначення голови БЕБ стане маркером реформ в Україні

Сергій Сидоренко, Анастасія ПроцП'ятниця, 11 липня 2025, 20:42
У ЄС очікують, що призначення голови БЕБ стане маркером реформ в Україні
Ілюстративне фото: БЕБ

Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльонінг заявив, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС  важливим показником прихильності України до впровадження реформ.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: У Римі у рамках Конференції з відновлення України відбулася дискусія щодо ситуації у антикорупційній сфері – "Досягнення України та наступні кроки у протидії корупції", яку від імені представництва ЄС відкрив Шльонінг. У промові з нагоди події він наголосив на ситуації, яка склалася з БЕБ.

Реклама:

"Йдеться про Бюро економічної безпеки. Важливо, щоби процедура призначення керівника бюро була завершена у відповідності до індикатору МВФ", – наголосив він.

Дипломат, втім, не став згадувати прізвище Олександра Цивінського.

Це стало однією з небагатьох публічних заяв іноземних дипломатів щодо ситуації з БЕБ, що прозвучали після скасування урядом результатів конкурсу.

РЕКЛАМА:

З топпосадовців під час конференції у Римі лише канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна має не звертати зі шляху реформ, йдучи до ЄС.

Читайте також: "Маю сказати відверто: почався відкат реформ". Що буде з європейськими змінами в Україні.

БЕБЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський розповів про "хороші сигнали" зі США
NYT: Убитий полковник СБУ причетний до операцій на Курщині й ліквідації "Мотороли"
ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Гімнаст Ковтун змінив українське громадянство на хорватське
оновлено, фотоРФ атакувала Одесу: кількість постраждалих зросла до 11
У голови ЦПК Шабуніна проводять обшуки
Усі новини...
БЕБ
Обраний за конкурсом на директора БЕБ: Рішення уряду відхилити мою кандидатуру не відповідає закону
Банкова зриває реформу БЕБ, під загрозою мільярди підтримки
Реформа під загрозою. Керувати БЕБ хочуть сумнівні правоохоронці, представники Офісу президента та люди з оточення Ахметова
Останні новини
20:58
У німецькому Штутгарті знешкодили авіабомбу часів Другої світової
20:51
Один бренд і 100 підконтрольних ФОП: слідчі викрили схему ухилення від податків
20:48
Росія й Білорусь надумалися створити свою модель ШІ з "традиційними цінностями"
20:42
У ЄС очікують, що призначення голови БЕБ стане маркером реформ в Україні
20:39
У Шотландії судили парамедика, який ввів жінці препарати для аборту без її відома
20:30
Чемпіона світу з боксу заарештували в США
20:18
Приватбанк отримає від ЄБРР 600 мільйонів євро на кредити бізнесу
20:06
Зеленський розповів про "хороші сигнали" зі США
19:57
NYT: Убитий полковник СБУ причетний до операцій на Курщині й ліквідації "Мотороли"
19:54
У Римі створили Міжнародну коаліцію на підтримку української науки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: