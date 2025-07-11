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В ЕС ожидают, что назначение главы БЭБ станет маркером реформ в Украине

Сергей Сидоренко, Анастасия ПроцПятница, 11 июля 2025, 20:42
В ЕС ожидают, что назначение главы БЭБ станет маркером реформ в Украине
Иллюстративное фото: БЭБ

Руководитель программ сотрудничества представительства ЕС в Украине Штефан Шлёнинг заявил, что назначение победителя конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности является для ЕС важным показателем приверженности Украины к внедрению реформ.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Риме в рамках Конференции по восстановлению Украины состоялась дискуссия о ситуации в антикоррупционной сфере – "Достижения Украины и следующие шаги в противодействии коррупции", которую от имени представительства ЕС открыл Шленинг. В речи по случаю события он подчеркнул ситуацию, сложившуюся с БЭБ.

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"Речь идет о Бюро экономической безопасности. Важно, чтобы процедура назначения руководителя бюро была завершена в соответствии с индикатором МВФ", – подчеркнул он.

Дипломат, впрочем, не стал упоминать фамилию Александра Цивинского.

Это стало одним из немногих публичных заявлений иностранных дипломатов по ситуации с БЭБ, прозвучавших после отмены правительством результатов конкурса.

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Из топ-чиновников во время конференции в Риме только канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не должна сходить с пути реформ, идя в ЕС.

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БЭБЕС
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