Негода залишила без світла понад 5 тисяч мешканців Полтавщини
П'ятниця, 11 липня 2025, 22:16
У кількох громадах Полтавської області через негоду без світла залишились понад 5 тисяч мешканців.
Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram
Деталі: Зазначається, що через сильні пориви вітру без світла залишилися понад 5,4 тисячі абонентів у Зіньківській, Кременчуцькій, Карлівській та Диканській громадах.
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Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання, запевнив очільник області.