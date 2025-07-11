Негода залишила без світла понад 5 тисяч мешканців Полтавщини

У кількох громадах Полтавської області через негоду без світла залишились понад 5 тисяч мешканців.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram

Деталі: Зазначається, що через сильні пориви вітру без світла залишилися понад 5,4 тисячі абонентів у Зіньківській, Кременчуцькій, Карлівській та Диканській громадах.

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Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання, запевнив очільник області.