Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Негода залишила без світла понад 5 тисяч мешканців Полтавщини

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 липня 2025, 22:16
Негода залишила без світла понад 5 тисяч мешканців Полтавщини
ілюстративне фото

У кількох громадах Полтавської області через негоду без світла залишились понад 5 тисяч мешканців.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram

Деталі: Зазначається, що через сильні пориви вітру без світла залишилися понад 5,4 тисячі абонентів у Зіньківській, Кременчуцькій, Карлівській та Диканській громадах.

Реклама:

Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання, запевнив очільник області.

електроенергіяПолтавська областьпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський розповів про "хороші сигнали" зі США
NYT: Убитий полковник СБУ причетний до операцій на Курщині й ліквідації "Мотороли"
ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Гімнаст Ковтун змінив українське громадянство на хорватське
оновлено, фотоРФ атакувала Одесу: кількість постраждалих зросла до 11
У голови ЦПК Шабуніна проводять обшуки
Усі новини...
електроенергія
Армія РФ пошкодила в Києві обладнання ДТЕК та знищила дві трансформаторні підстанції
У Запорізькому районі через атаку РФ без світла лишилися 5 тисяч абонентів
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зникла електрика – окупанти
Останні новини
22:16
Негода залишила без світла понад 5 тисяч мешканців Полтавщини
22:09
Порошенко: Обшуки у Шабуніна – наступ на антикорупційні структури, щоб прикрити заробітки на війні
21:54
Президент Угорщини написав листа сімʼї угорця, нібито "смертельно побитого ТЦК"
21:50
хокейКиївський "Сокіл" підсилився колишнім голкіпером "Кременчука"
21:35
Курченку оголосили заочну підозру в привласненні українських підприємств на Донбасі
21:30
фотоДизель-потяг зіткнувся з електромобілем Tesla: "перемогла" УЗ
21:18
Російські шахти зупиняють видобуток – бояться ще більших збитків
20:58
У німецькому Штутгарті знешкодили авіабомбу часів Другої світової
20:51
Один бренд і 100 підконтрольних ФОП: слідчі викрили схему ухилення від податків
20:48
Росія й Білорусь надумалися створити свою модель ШІ з "традиційними цінностями"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: