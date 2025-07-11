Непогода оставила без света более 5 тысяч жителей Полтавщины
Пятница, 11 июля 2025, 22:16
В нескольких общинах Полтавской области из-за непогоды без света остались более 5 тысяч жителей.
Источник: глава Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram
Детали: Отмечается, что из-за сильных порывов ветра без света остались более 5,4 тысячи абонентов в Зеньковской, Кременчугской, Карловской и Диканьской общинах.
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Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, заверил глава области.