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Непогода оставила без света более 5 тысяч жителей Полтавщины

Валентина РоманенкоПятница, 11 июля 2025, 22:16
Непогода оставила без света более 5 тысяч жителей Полтавщины
иллюстративное фото

В нескольких общинах Полтавской области из-за непогоды без света остались более 5 тысяч жителей.

Источник: глава Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram

Детали: Отмечается, что из-за сильных порывов ветра без света остались более 5,4 тысячи абонентов в Зеньковской, Кременчугской, Карловской и Диканьской общинах.

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Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, заверил глава области.

электроэнергияПолтавская областьпогода
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