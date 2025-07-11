Непогода оставила без света более 5 тысяч жителей Полтавщины

В нескольких общинах Полтавской области из-за непогоды без света остались более 5 тысяч жителей.

Источник: глава Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram

Детали: Отмечается, что из-за сильных порывов ветра без света остались более 5,4 тысячи абонентов в Зеньковской, Кременчугской, Карловской и Диканьской общинах.

Реклама:

Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, заверил глава области.