У Держдепі США розпочалися масові звільнення

Звільнена співробітниця виходить з Державного департаменту у Вашингтоні. Фото: Getty Images

У п’ятницю, 11 липня, Державний департамент США надіслав електронні листи про звільнення понад 1300 працівникам у рамках планів адміністрації президента Дональда Трампа скоротити витрати та ліквідувати "надмірність" і неефективність уряду.

Джерело: The Washington Post

Деталі: За даними видання, найбільше скорочення торкнулися дипломатів з офісів Управління з питань глобального становища жінок, а також програми департаменту з питань різноманітності та інклюзивності.

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Скорочення також торкнулися співробітників, які займалися критично чутливими напрямками, зокрема питаннями Сирії, хімічної зброї та ядерної дипломатії.

За інформацією видання, співробітники отримали повідомлення про звільнення електронною поштою в яких зазначено, що їх відправляють в адміністративні відпустки. Співробітників дипломатичної служби офіційно буде звільнено через 120 днів після отримання повідомлення, цивільних службовців – через 60 днів.

У пояснювальній записці для співробітників наголошується, що головна мета реорганізації — "зосередити ресурси Департаменту на політичних пріоритетах і ліквідувати дублюючі функції, щоб краще служити американським платникам податків".

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Колишня працівниця Держдепу й нинішня президентка Bulletin of the Atomic Scientists Алекс Белл зазначила, що були скорочені експерти з ядерного тестування, верифікації ядерних програм та припинення виробництва збройового розщеплюваного матеріалу.

"Ці скорочення лише посилять ядерні загрози, з якими стикається ця країна", – зазначила Белл.

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