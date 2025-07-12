У Держдепі США розпочалися масові звільнення
У п’ятницю, 11 липня, Державний департамент США надіслав електронні листи про звільнення понад 1300 працівникам у рамках планів адміністрації президента Дональда Трампа скоротити витрати та ліквідувати "надмірність" і неефективність уряду.
Джерело: The Washington Post
Деталі: За даними видання, найбільше скорочення торкнулися дипломатів з офісів Управління з питань глобального становища жінок, а також програми департаменту з питань різноманітності та інклюзивності.
Скорочення також торкнулися співробітників, які займалися критично чутливими напрямками, зокрема питаннями Сирії, хімічної зброї та ядерної дипломатії.
За інформацією видання, співробітники отримали повідомлення про звільнення електронною поштою в яких зазначено, що їх відправляють в адміністративні відпустки. Співробітників дипломатичної служби офіційно буде звільнено через 120 днів після отримання повідомлення, цивільних службовців – через 60 днів.
У пояснювальній записці для співробітників наголошується, що головна мета реорганізації — "зосередити ресурси Департаменту на політичних пріоритетах і ліквідувати дублюючі функції, щоб краще служити американським платникам податків".
Колишня працівниця Держдепу й нинішня президентка Bulletin of the Atomic Scientists Алекс Белл зазначила, що були скорочені експерти з ядерного тестування, верифікації ядерних програм та припинення виробництва збройового розщеплюваного матеріалу.
"Ці скорочення лише посилять ядерні загрози, з якими стикається ця країна", – зазначила Белл.
Передісторія:
- У травні державний секретар США Марко Рубіо повідомив Конгрес, що Держдеп планує скоротити майже 2 тисячі співробітників у межах реформи, яка має спростити структуру та зменшити "роздуту бюрократію, що душить інновації та неправильно розподіляє обмежені ресурси".
- 8 липня Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа розпочати масштабні звільнення та реорганізації у 19 федеральних відомствах, скасувавши рішення нижчої інстанції, яка тимчасово забороняла скорочення тисяч службовців через відсутність консультацій з Конгресом.