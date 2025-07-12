Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Держдепі США розпочалися масові звільнення

Іван Д'яконовСубота, 12 липня 2025, 01:09
У Держдепі США розпочалися масові звільнення
Звільнена співробітниця виходить з Державного департаменту у Вашингтоні. Фото: Getty Images

У п’ятницю, 11 липня, Державний департамент США надіслав електронні листи про звільнення понад 1300 працівникам у рамках планів адміністрації президента Дональда Трампа скоротити витрати та ліквідувати "надмірність" і неефективність уряду.

Джерело: The Washington Post

Деталі: За даними видання, найбільше скорочення торкнулися дипломатів з офісів Управління з питань глобального становища жінок, а також програми департаменту з питань різноманітності та інклюзивності.

Реклама:

Скорочення також торкнулися співробітників, які займалися критично чутливими напрямками, зокрема питаннями Сирії, хімічної зброї та ядерної дипломатії. 

За інформацією видання, співробітники отримали повідомлення про звільнення електронною поштою в яких зазначено, що їх відправляють в адміністративні відпустки. Співробітників дипломатичної служби офіційно буде звільнено через 120 днів після отримання повідомлення, цивільних службовців – через 60 днів.

У пояснювальній записці для співробітників наголошується, що головна мета реорганізації — "зосередити ресурси Департаменту на політичних пріоритетах і ліквідувати дублюючі функції, щоб краще служити американським платникам податків".

РЕКЛАМА:

Колишня працівниця Держдепу й нинішня президентка Bulletin of the Atomic Scientists Алекс Белл зазначила, що були скорочені експерти з ядерного тестування, верифікації ядерних програм та припинення виробництва збройового розщеплюваного матеріалу.

"Ці скорочення лише посилять ядерні загрози, з якими стикається ця країна", – зазначила Белл.

Передісторія:

  • У травні державний секретар США Марко Рубіо повідомив Конгрес, що Держдеп планує скоротити майже 2 тисячі співробітників у межах реформи, яка має спростити структуру та зменшити "роздуту бюрократію, що душить інновації та неправильно розподіляє обмежені ресурси".
  • 8 липня Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа розпочати масштабні звільнення та реорганізації у 19 федеральних відомствах, скасувавши рішення нижчої інстанції, яка тимчасово забороняла скорочення тисяч службовців через відсутність консультацій з Конгресом.

СШАзвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоКиїв і більшість областей України перебувають під атакою російських БпЛА: працює ППО
Зеленський розповів про "хороші сигнали" зі США
NYT: Убитий полковник СБУ причетний до операцій на Курщині й ліквідації "Мотороли"
ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Гімнаст Ковтун змінив українське громадянство на хорватське
оновлено, фотоРФ атакувала Одесу: кількість постраждалих зросла до 11
Усі новини...
США
Зеленський розповів про "хороші сигнали" зі США
ЗМІ: Республіканці вимагають глибшого розслідування дій Гегсета щодо постачання зброї Україні
Генерал США: Альянсу слід нарощувати арсенал ракет дальньої дії для стримування РФ
Останні новини
02:00
На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на комбайн: поранено чоловіка – ОВА
01:09
У Держдепі США розпочалися масові звільнення
00:12
ОновленоКиїв і більшість областей України перебувають під атакою російських БпЛА: працює ППО
23:55
баскетбол"Дніпро" виступить у кваліфікації Кубку Європи ФІБА
23:43
Зеленського очікують у Фінляндії наприкінці липня
23:24
У Києві – вибухи: на Троєщині по ворожих дронах працює ППО
23:14
Генштаб: На фронті відбулося 145 боїв, найгарячіше – на Покровському напрямку
23:10
Трампу можуть відмовити у виступі в парламенті Британії під час державного візиту
22:51
відеоУкраїнський МіГ-29 знищив російську переправу на ТОТ Запорізької області – ЗМІ
22:40
Новини економіки 11 липня: парад кредитних угод, історичний максимум Bitcoin та гучна підозра в РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: