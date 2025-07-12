В Госдепе США начались массовые увольнения

В пятницу, 11 июля, Государственный департамент США разослал электронные письма об увольнении более 1300 сотрудникам в рамках планов администрации президента Дональда Трампа сократить расходы и ликвидировать "избыточность" и неэффективность правительства.

Источник: The Washington Post

Детали: По данным издания, больше всего сокращения коснулись дипломатов из офисов Управления по вопросам глобального положения женщин, а также программы департамента по вопросам разнообразия и инклюзивности.

Реклама:

Сокращения также коснулись сотрудников, которые занимались критически чувствительными направлениями, в частности вопросами Сирии, химического оружия и ядерной дипломатии.

По информации издания, сотрудники получили уведомления об увольнении по электронной почте, в которых указано, что их отправляют в административные отпуска. Сотрудники дипломатической службы будут официально уволены через 120 дней после получения уведомления, гражданские служащие – через 60 дней.

В пояснительной записке для сотрудников отмечается, что главная цель реорганизации – "сосредоточить ресурсы Департамента на политических приоритетах и ликвидировать дублирующие функции, чтобы лучше служить американским налогоплательщикам".

РЕКЛАМА:

Бывшая сотрудница Госдепа и нынешняя президент Bulletin of the Atomic Scientists Алекс Белл отметила, что были сокращены эксперты по ядерным испытаниям, верификации ядерных программ и прекращению производства оружейного расщепляемого материала.

"Эти сокращения только усилят ядерные угрозы, с которыми сталкивается эта страна", – отметила Белл.

Предыстория: