Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника з нагоди п’ятиріччя формату

Іван Д'яконовСубота, 12 липня 2025, 02:37
У Польщі зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника з нагоди п’ятиріччя формату
Фото: Getty Images

16 липня в польському Любліні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви з нагоди п’ятої річниці створення Люблінського трикутника.

Джерело: Міністерство закордонних справ Польщі

Деталі: Як зазначили у відомстві, участь у заході візьмуть глави зовнішньополітичних відомств України Андрій Сибіга, Польщі Радослав Сікорський та Литви Кястутіс Будріс.

Реклама:

У межах візиту передбачено покладання вінка до пам’ятника Люблінської унії – символу історичної співпраці між народами регіону. Після церемонії глави МЗС проведуть спільну пресконференцію для представників медіа.

Довідково: Люблінський трикутник створений 28 липня 2020 року у Любліні як тристороння платформа співпраці України, Польщі та Литви. Його мета – посилення політичної, економічної, культурної та соціальної взаємодії між державами та підтримка євроатлантичної інтеграції України.

ПольщаЛитваУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновленоРосія масовано атакує Україну дронами та ракетами: працює ППО
Зеленський розповів про "хороші сигнали" зі США
NYT: Убитий полковник СБУ причетний до операцій на Курщині й ліквідації "Мотороли"
ДБР підозрює Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Гімнаст Ковтун змінив українське громадянство на хорватське
оновлено, фотоРФ атакувала Одесу: кількість постраждалих зросла до 11
Усі новини...
Польща
МЗС Польщі: Буде "адекватна" відповідь на закриття консульства в Калінінграді
Росія закриває генконсульство Польщі в Калінінграді
Дуда у день пам'яті жертв Волинської трагедії згадав убивства поляків і закликав до примирення
Останні новини
03:37
Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендери на FPV-дрони за ТТХ
03:04
У Німеччині судитимуть коміка за дописи про замах на Трампа
02:37
У Польщі зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника з нагоди п’ятиріччя формату
02:00
На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на комбайн: поранено чоловіка – ОВА
01:09
У Держдепі США розпочалися масові звільнення
00:12
ОновленоРосія масовано атакує Україну дронами та ракетами: працює ППО
23:55
баскетбол"Дніпро" виступить у кваліфікації Кубку Європи ФІБА
23:43
Зеленського очікують у Фінляндії наприкінці липня
23:24
У Києві – вибухи: на Троєщині по ворожих дронах працює ППО
23:14
Генштаб: На фронті відбулося 145 боїв, найгарячіше – на Покровському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: