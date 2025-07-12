У Польщі зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника з нагоди п’ятиріччя формату

16 липня в польському Любліні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви з нагоди п’ятої річниці створення Люблінського трикутника.

Джерело: Міністерство закордонних справ Польщі

Деталі: Як зазначили у відомстві, участь у заході візьмуть глави зовнішньополітичних відомств України Андрій Сибіга, Польщі Радослав Сікорський та Литви Кястутіс Будріс.

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У межах візиту передбачено покладання вінка до пам’ятника Люблінської унії – символу історичної співпраці між народами регіону. Після церемонії глави МЗС проведуть спільну пресконференцію для представників медіа.

Довідково: Люблінський трикутник створений 28 липня 2020 року у Любліні як тристороння платформа співпраці України, Польщі та Литви. Його мета – посилення політичної, економічної, культурної та соціальної взаємодії між державами та підтримка євроатлантичної інтеграції України.