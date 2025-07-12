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В Польше встретятся главы МИД Люблинского треугольника по случаю пятилетия формата

Иван ДьяконовСуббота, 12 июля 2025, 02:37
В Польше встретятся главы МИД Люблинского треугольника по случаю пятилетия формата
Фото: Getty Images

16 июля в польском Люблине состоится встреча министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы по случаю пятой годовщины создания Люблинского треугольника.

Источник: Министерство иностранных дел Польши

Детали: Как отметили в ведомстве, в мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств Украины Андрей Сибига, Польши Радослав Сикорский и Литвы Кястутис Будрис.

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В рамках визита предусмотрено возложение венка к памятнику Люблинской унии – символу исторического сотрудничества между народами региона. После церемонии главы МИД проведут совместную пресс-конференцию для представителей СМИ.

Справочно: Люблинский треугольник создан 28 июля 2020 года в Люблине как трехсторонняя платформа сотрудничества Украины, Польши и Литвы. Его цель – усиление политического, экономического, культурного и социального взаимодействия между государствами и поддержка евроатлантической интеграции Украины.

ПольшаЛитваУкраина
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