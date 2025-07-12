У Німеччині судитимуть коміка за дописи про замах на Трампа

Німецький комік Себастіан Готц постане перед судом за висловлювання про замах на Дональда Трампа під час президентських виборів у США в липні 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Готц, відомий у Німеччині під псевдо El Hotzo, потрапив під пильну увагу в липні 2024 року після того, як в X почали широко поширюватися скриншоти його дописів.

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В одному з них комік порівняв Трампа з останнім автобусом, скориставшись грою слів німецькою мовою: leider knapp verpasst ("на жаль, запізнився / промахнувся").

В іншому пості на Х Готц писав: "Я вважаю абсолютно фантастичним, коли вмирають фашисти".

Ці дописи були згодом видалені, але через розголос із коміком розірвала співпрацю телерадіокомпанія RBB, а телеканал ARD Kultur скасував літературний захід за участю Готца.

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Берлінська прокуратура звинувачує Готца в потуранні та заохоченні до вчинення кримінальних злочинів. Суд над ним розпочнеться 23 липня в районному суді Тіргартен у Берліні.

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