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У Німеччині судитимуть коміка за дописи про замах на Трампа

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 12 липня 2025, 03:04
У Німеччині судитимуть коміка за дописи про замах на Трампа
Фото: DPA

Німецький комік Себастіан Готц постане перед судом за висловлювання про замах на Дональда Трампа під час президентських виборів у США в липні 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Готц, відомий у Німеччині під псевдо El Hotzo, потрапив під пильну увагу в липні 2024 року після того, як в X почали широко поширюватися скриншоти його дописів.

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В одному з них комік порівняв Трампа з останнім автобусом, скориставшись грою слів німецькою мовою: leider knapp verpasst ("на жаль, запізнився / промахнувся").

В іншому пості на Х Готц писав: "Я вважаю абсолютно фантастичним, коли вмирають фашисти".

Ці дописи були згодом видалені, але через розголос із коміком розірвала співпрацю телерадіокомпанія RBB, а телеканал ARD Kultur скасував літературний захід за участю Готца.

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Берлінська прокуратура звинувачує Готца в потуранні та заохоченні до вчинення кримінальних злочинів. Суд над ним розпочнеться 23 липня в районному суді Тіргартен у Берліні.

Передісторія:

  • Під час замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці застрелили агенти Секретної служби.
  • Замах на Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика. Тодішня очільниця Секретної служби Кімберлі Чітл опинилася під шквалом критики і в липні 2024 року пішла з посади, передавши її тимчасовому керівнику.
  • З поверненням до Білого дому у січні 2025 року Трамп призначив очільником Секретної служби агента Шона Керрана, який прикрив його під час замаху.

НімеччинаТрампсуд
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