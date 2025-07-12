В Германии будут судить комика за записи о покушении на Трампа

Немецкий комик Себастьян Хотц предстанет перед судом за высказывания о покушении на Дональда Трампа во время президентских выборов в США в июле 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Хотц, известный в Германии под псевдонимом El Hotzo, попал под пристальное внимание в июле 2024 года после того, как в X начали широко распространяться скриншоты его постов.

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В одном из них комик сравнил Трампа с последним автобусом, воспользовавшись игрой слов на немецком языке: leider knapp verpasst ("к сожалению, опоздал / промахнулся").

В другом посте на Х Хотц писал: "Я считаю абсолютно фантастическим, когда умирают фашисты".

Эти посты были впоследствии удалены, но из-за огласки с комиком разорвала сотрудничество телерадиокомпания RBB, а телеканал ARD Kultur отменил литературное мероприятие с участием Хотца.

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Берлинская прокуратура обвиняет Хотца в потворстве и поощрении к совершению уголовных преступлений. Суд над ним начнется 23 июля в районном суде Тиргартен в Берлине.

Предыстория: