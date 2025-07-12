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Найбільша спецконфіскація грошей: держава отримає 2,6 млрд грн від онлайн-казино

Ольга КацімонСубота, 12 липня 2025, 12:21
Найбільша спецконфіскація грошей: держава отримає 2,6 млрд грн від онлайн-казино
Getty Images

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію 2,6 млрд грн на користь держави з компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Це найбільша спецконфіскація грошей в історії країни.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Рішення стало можливим завдяки зібраним матеріалам слідства. Суд також затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино, якого засудили до п’яти років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання на три роки. Його визнано винним за низкою тяжких статей, зокрема:

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  • провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України),
  • участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України),
  • умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України),
  • легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України),
  • службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що онлайн-казино Pin-Up мало зв’язки з представниками Російської Федерації та підсанкційними особами, а його фінансові потоки спрямовувались на поповнення бюджету держави-агресора й підтримку діяльності, пов’язаної з війною проти України.

ДБР повідомляє, що під час розслідування було проведено комплекс процесуальних та технічних заходів із залученням експертів. Встановлено, що діяльність казино негативно впливала на боєздатність Сил оборони України.

Також слідство виявило, що пов’язані з онлайн-казино особи здійснювали господарську діяльність на території так званої "ЛНР", фінансуючи бюджет окупаційної адміністрації. Особи, які контролюють роботу казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансували ветеранів так званої "СВО". Водночас казино продовжує працювати на території Росії та російських інтернет-ресурсах.

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Крім того, у межах провадження повідомлено про підозри голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за пособництво державі-агресору та незаконне зберігання наркотичних засобів. Також підозри оголошено власникам онлайн-казино.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБРгроші
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