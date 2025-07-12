Крупнейшая спецконфискация денег: государство получит 2,6 млрд грн от онлайн-казино

Шевченковский районный суд Киева принял решение о специальной конфискации 2,6 млрд грн в пользу государства с компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Это крупнейшая спецконфискация денег в истории страны.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Решение стало возможным благодаря собранным материалам следствия. Суд также утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым – директором онлайн-казино, который был приговорен к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на три года. Его признали виновным по ряду тяжких статей, в частности:

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ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины),

участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины),

умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины),

легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины),

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствием установлено, что онлайн-казино Pin-Up имело связи с представителями Российской Федерации и находящимися под санкциями лицами, а его финансовые потоки направлялись на пополнение бюджета государства-агрессора и поддержку деятельности, связанной с войной против Украины.

ГБР сообщает, что в ходе расследования был проведен комплекс процессуальных и технических мероприятий с привлечением экспертов. Установлено, что деятельность казино негативно влияла на боеспособность Сил обороны Украины.

Также следствие выявило, что связанные с онлайн-казино лица вели хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", таким образом пополняя бюджет оккупационной администрации. Лица, которые непосредственно контролируют деятельность казино, после начала полномасштабного вторжения финансировали ветеранов так называемой "СВО". При этом казино продолжает работать на территории России и российских интернет-ресурсах.

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Кроме того, в рамках производства сообщено о подозрениях главе и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей за пособничество государству-агрессору и незаконное хранение наркотических средств. Также подозрения объявлены владельцам онлайн-казино.

Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис Генерального прокурора.