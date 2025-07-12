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Трамп анонсував із серпня 30% мита щодо ЄС і Мексики

Марія Ємець, Ольга КацімонСубота, 12 липня 2025, 16:28
Трамп анонсував із серпня 30% мита щодо ЄС і Мексики
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита розміром 30%.

Джерело: Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: Трамп оголосив про рішення у своїй соцмережі Truth Social.

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Він заявив, що з 1 серпня США почнуть застосовувати тарифи розміром 30% щодо імпорту з Європейського союзу і Мексики. 

За кілька днів до цього американський президент заявив, що з серпня застосує 35-відсоткові мита до канадського імпорту у США, а також – що планує застосувати тарифи у розмірі 15-20% до решти торгових партнерів.

Передісторія: 

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  • Торговельні перемовини США з Канадою та Євросоюзом все ще інтенсивно продовжуються. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз "працює день і ніч", щоб досягти домовленості. 
  • ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.
  • Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ЄС "готовий вжити контрзаходів" проти США, якщо не вдасться досягти справедливої торговельної угоди.

ТрампСШАЄСМексика
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