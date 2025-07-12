Трамп анонсував із серпня 30% мита щодо ЄС і Мексики
Субота, 12 липня 2025, 16:28
Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита розміром 30%.
Джерело: Reuters, передає "Європейська правда"
Деталі: Трамп оголосив про рішення у своїй соцмережі Truth Social.
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Він заявив, що з 1 серпня США почнуть застосовувати тарифи розміром 30% щодо імпорту з Європейського союзу і Мексики.
За кілька днів до цього американський президент заявив, що з серпня застосує 35-відсоткові мита до канадського імпорту у США, а також – що планує застосувати тарифи у розмірі 15-20% до решти торгових партнерів.
Передісторія:
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