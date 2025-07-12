Трамп анонсировал с августа 30% тарифы для ЕС и Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Источник: Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: Объявление по этому поводу Трамп сделал в своей соцсети Truth Social.

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Трамп объявил, что с 1 августа США начнут применять тарифы в размере 30% к импорту из Европейского союза и Мексики.

Он добавил, что эта тарифная ставка "гораздо меньше, чем нужно, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", и добавил, что европейским компаниям не нужно будет ее платить, если они разместят производство в США.

За несколько дней до этого американский президент заявил, что с августа применит 35-процентные пошлины на канадский импорт в США, а также – что планирует применить тарифы в размере 15-20% к остальным торговым партнерам.

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