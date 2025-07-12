Трамп анонсировал с августа 30% тарифы для ЕС и Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.
Источник: Reuters, пишет "Европейская правда"
Детали: Объявление по этому поводу Трамп сделал в своей соцсети Truth Social.
Трамп объявил, что с 1 августа США начнут применять тарифы в размере 30% к импорту из Европейского союза и Мексики.
Он добавил, что эта тарифная ставка "гораздо меньше, чем нужно, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", и добавил, что европейским компаниям не нужно будет ее платить, если они разместят производство в США.
За несколько дней до этого американский президент заявил, что с августа применит 35-процентные пошлины на канадский импорт в США, а также – что планирует применить тарифы в размере 15-20% к остальным торговым партнерам.
Предистория:
- Торговые переговоры США с Канадой и Евросоюзом все еще интенсивно продолжаются. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз "работает день и ночь", чтобы достичь договоренности.
- ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.
- Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС "готов принять контрмеры" против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения.