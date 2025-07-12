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Синоптики попереджають про грози, град і шквали на сході України

Ольга КацімонСубота, 12 липня 2025, 18:39
Синоптики попереджають про грози, град і шквали на сході України
Фото: Український гідрометеорологічний центр

В Україні у неділю, 13 липня, можуть відбутися небезпечні метеорологічні та гідрологічні явища.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: За прогнозом, вночі грози пройдуть у північно-східній частині країни, а вдень – у східних областях. Місцями можливий град та шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

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Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити труднощі для руху транспорту.

Жителів цих регіонів закликають бути обережними та стежити за оновленнями прогнозу.

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Крім того, ввечері 13 липня на річці Дністер біля міста Заліщики (Тернопільська область) прогнозується проходження паводкової хвилі з максимальним рівнем води 290–340 см над нулем поста.

Водночас 13–14 липня на річці Стир та річці Радоставка у Львівській області можливе подальше підвищення рівнів води на 0,1–0,3 м, що може призвести до виходу води на заплаву. Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Також протягом 13–14 липня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) прогнозується підіймання рівнів води на 0,2–0,7 м.

На Західному Бузі біля села Литовеж (Волинська область) підвищення може сягати 0,7–1,3 м від рівня, зафіксованого на 8.00 ранку 12 липня. Місцями можливий вихід води на заплаву, часткове затоплення окремих господарських об’єктів та сільськогосподарських угідь. І рівень небезпеки – жовтий.

Гідрометцентр закликає жителів потенційно небезпечних районів стежити за оновленнями прогнозів та дотримуватись рекомендацій рятувальників.

У Києві та області на 13 липня прогнозують мінливу хмарність, без опадів

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°;

У Києві вночі 16-18°, вдень 27-29°.

погода
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