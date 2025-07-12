Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах на востоке Украины
В Украине в воскресенье, 13 июля, возможны опасные метеорологические и гидрологические явления.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: По прогнозу, ночью грозы пройдут в северо-восточной части страны, а днём – в восточных областях. Местами возможен град и шквалы ветра скоростью 15–20 м/с.
Объявлен I уровень опасности – жёлтый.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать трудности для движения транспорта.
Жителей этих регионов призывают быть осторожными и следить за обновлениями прогноза.
Кроме того, вечером 13 июля на реке Днестр в районе города Залещики (Тернопольская область) прогнозируется прохождение паводковой волны с максимальным уровнем воды 290–340 см над нулем поста.
В то же время 13–14 июля на реке Стырь и реке Радоставка во Львовской области возможно дальнейшее повышение уровней воды на 0,1–0,3 м, что может привести к выходу воды на пойму. Объявлен I уровень опасности – жёлтый.
Также в течение 13–14 июля на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) прогнозируется подъём уровней воды на 0,2–0,7 м.
На Западном Буге в районе села Литовеж (Волынская область) подъём может достигать 0,7–1,3 м относительно уровня, зафиксированного на 8:00 утра 12 июля. Местами возможен выход воды на пойму, частичное затопление отдельных хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий. I уровень опасности – жёлтый.
Гидрометцентр призывает жителей потенциально опасных районов следить за обновлениями прогнозов и соблюдать рекомендации спасателей.
В Киеве и области на 13 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
Температура по области ночью 14–19°, днём 24–29°;
В Киеве ночью 16–18°, днём 27–29°.