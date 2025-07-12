Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах на востоке Украины

В Украине в воскресенье, 13 июля, возможны опасные метеорологические и гидрологические явления.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: По прогнозу, ночью грозы пройдут в северо-восточной части страны, а днём – в восточных областях. Местами возможен град и шквалы ветра скоростью 15–20 м/с.

Реклама:

Объявлен I уровень опасности – жёлтый.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать трудности для движения транспорта.

Жителей этих регионов призывают быть осторожными и следить за обновлениями прогноза.

РЕКЛАМА:

Кроме того, вечером 13 июля на реке Днестр в районе города Залещики (Тернопольская область) прогнозируется прохождение паводковой волны с максимальным уровнем воды 290–340 см над нулем поста.

В то же время 13–14 июля на реке Стырь и реке Радоставка во Львовской области возможно дальнейшее повышение уровней воды на 0,1–0,3 м, что может привести к выходу воды на пойму. Объявлен I уровень опасности – жёлтый.

Также в течение 13–14 июля на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) прогнозируется подъём уровней воды на 0,2–0,7 м.

На Западном Буге в районе села Литовеж (Волынская область) подъём может достигать 0,7–1,3 м относительно уровня, зафиксированного на 8:00 утра 12 июля. Местами возможен выход воды на пойму, частичное затопление отдельных хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий. I уровень опасности – жёлтый.

Гидрометцентр призывает жителей потенциально опасных районов следить за обновлениями прогнозов и соблюдать рекомендации спасателей.

В Киеве и области на 13 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура по области ночью 14–19°, днём 24–29°;

В Киеве ночью 16–18°, днём 27–29°.