FT: Пентагон тисне на Японію й Австралію щодо дій у разі війни США й Китаю за Тайвань

За даними Financial Times, Пентагон тисне на Японію та Австралію щодо чіткого визначення їхніх дій у разі війни США та Китаю за Тайвань.

Джерело: британське видання Financial Times із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що Пентагон тисне на Японію та Австралію, щоб вони чітко визначили, яку роль відіграватимуть, якщо США та Китай вступлять у війну за Тайвань, що викликало розчарування у двох найважливіших американських союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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За даними 5 джерел FT, заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі протягом останніх місяців піднімав це питання на зустрічах з японськими та австралійськими представниками оборонних відомств.

Після публікації Колбі написав у соцмережі X, що Пентагон реалізує програму президента Дональда Трампа "відновлення стримування і досягнення миру через силу", що включає "заклик до союзників збільшити витрати на оборону та інші зусилля, пов'язані з нашою колективною обороною".

Переговори включають зусилля з переконання союзників збільшити видатки на оборону на тлі зростаючої занепокоєності загрозою Китаю для Тайваню. Однак вимога щодо зобов'язань, пов'язаних з війною за острів, є новою вимогою з боку США, йдеться в публікації.

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За словами одного зі співрозмовників, ця вимога "застала Токіо та Канберру зненацька, оскільки самі США не дають Тайваню гарантій на беззастережну підтримку".

Другий співрозмовник зазначив, що представники Японії, Австралії та інших союзників США "колективно здивувалися".

Міністерство оборони Японії заявило, що "важко відповісти на гіпотетичне питання про "надзвичайну ситуацію на Тайвані". Воно зазначило, що будь-яка реакція "буде реалізована на індивідуальній та конкретній основі відповідно до конституції, міжнародного права та внутрішніх законів і нормативних актів".

Австралійське посольство в США не надало коментарів.