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FT: Пентагон давит на Японию и Австралию насчет действий в случае войны США и Китая за Тайвань

Катерина ТищенкоСуббота, 12 июля 2025, 21:59
FT: Пентагон давит на Японию и Австралию насчет действий в случае войны США и Китая за Тайвань
Элбридж Колби, фото Getty Images

По данным Financial Times, Пентагон давит на Японию и Австралию относительно четкого определения их действий в случае войны США и Китая за Тайвань.

Источник: британское издание Financial Times со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что Пентагон давит на Японию и Австралию, чтобы они четко определили, какую роль будут играть, если США и Китай вступят в войну за Тайвань, что вызвало разочарование у двух важнейших американских союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

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По данным 5 источников FT, заместитель министра обороны США Элбридж Колби в течение последних месяцев поднимал этот вопрос на встречах с японскими и австралийскими представителями оборонных ведомств.

После публикации Колби написал в соцсети X, что Пентагон реализует программу президента Дональда Трампа "восстановление сдерживания и достижение мира через силу", которая включает "призыв к союзникам увеличить расходы на оборону и другие усилия, связанные с нашей коллективной обороной".

Переговоры включают усилия по убеждению союзников увеличить расходы на оборону на фоне растущей обеспокоенности угрозой Китая для Тайваня. Однако требование об обязательствах, связанных с войной за остров, является новым требованием со стороны США, говорится в публикации.

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По словам одного из собеседников, это требование "застало Токио и Канберру врасплох, поскольку сами США не дают Тайваню гарантий безоговорочной поддержки".

Второй собеседник отметил, что представители Японии, Австралии и других союзников США "коллективно удивились".

Министерство обороны Японии заявило, что "трудно ответить на гипотетический вопрос о "чрезвычайной ситуации на Тайване". Оно отметило, что любая реакция "будет реализована на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом и внутренними законами и нормативными актами".

Австралийское посольство в США не предоставило комментариев.

СШАТайваньКитайЯпония
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