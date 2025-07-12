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Третина всіх боїв у суботу відбулася на Покровському напрямку – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 12 липня 2025, 22:28
Третина всіх боїв у суботу відбулася на Покровському напрямку – Генштаб
ілюстративне фото з соцмереж Генштабу ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, найбільше окупанти тиснуть на Покровському напрямку, де зафіксовано 51 ворожу атаку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 12 боєзіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши чотирнадцять керованих бомб, здійснив 178 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю – у бік населеного пункту Новоосинове – українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Шість боєзіткнень не вщухають дотепер.

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На Сіверському напрямку захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції захисників у районах населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора. Сили оборони успішно відбили всі атаки загарбників.

Вісім разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Три боєзіткнення ще не завершилися.

На Покровському напрямку від початку доби противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Захисники зупинили 47 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення тривають.

У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 162 окупанти, з них 105 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону захисників у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога в районі Кам’янського. Населені пункти Новоандріївка та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог вісім разів атакував у бік позицій захисників у районах Антонівського мосту та острова Білогрудий, дотепер триває одне боєзіткнення. Водночас противник завдав авіаудару по Козацькому.

Генштабвійна
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