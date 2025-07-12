Треть всех боев в субботу произошла на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 151 боевое столкновение, больше всего оккупанты давят на Покровском направлении, где зафиксирована 51 вражеская атака.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 12 боевых столкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив четырнадцать управляемых бомб, осуществил 178 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг осуществил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка.

На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Кондрашевки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая – в сторону населенного пункта Новоосиново – украинские защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Шесть боевых столкновений не утихают до сих пор.

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На Северском направлении защитники отбили три штурма оккупационных войск в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг четыре раза штурмовал позиции защитников в районах населенных пунктов Клещеевка и Белая Гора. Силы обороны успешно отбили все атаки захватчиков.

Восемь раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка. Три боестолкновения еще не завершились.

На Покровском направлении с начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Шевченко, Зверовое, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филия и Алексеевка. Защитники остановили 47 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.

В субботу на этом направлении, по предварительным данным, было уничтожено 162 оккупанта, из них 105 – безвозвратно.

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону защитников в районах населенных пунктов Дачное, Филия, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. Сейчас продолжаются три боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Чаривное.

На Ореховском направлении украинские воины отбили две штурмовые операции врага в районе Каменского. Населенные пункты Новоандреевка и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг восемь раз атаковал в сторону позиций защитников в районах Антоновского моста и острова Белогрудый, до сих пор продолжается одно боевое столкновение. В то же время противник нанес авиаудар по Казацкому.