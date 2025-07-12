Через негоду на Харківщині затримується низка поїздів
Субота, 12 липня 2025, 23:52
Через негоду на Харківщині затримуються декілька поїздів "Укрзалізниці".
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні.
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Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків – Умань та №165/166 Харків – Черкаси (+2:28).
Поки що затримуються на відправлення з Харкова поїзди:
- №59/60 Харків – Одеса,
- №63/64 Харків – Львів,
- №111/112 Ізюм – Львів,
- №113/114 Харків – Львів".
Деталі: У компанії зазначили, що жоден рейс не скасовано.
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"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку", – йдеться в повідомленні.
Що передувало: На Харківщині через негоду 12 липня загинула жінка, у Харкові постраждала 7-річна дівчинка і ще троє людей.