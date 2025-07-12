Из-за непогоды в Харьковской области задерживается ряд поездов
Из-за непогоды в Харьковской области задерживаются несколько поездов "Укрзализныци".
Источник: Укрзализныця
Дословно: "Непогода накрыла Харьковскую область: шквальный ветер и отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе.
Наибольшая задержка на данный момент у рейсов №65/66 Харьков – Умань и №165/166 Харьков – Черкассы (+2:28).
Пока задерживаются на отправление из Харькова поезда:
- №59/60 Харьков – Одесса,
- №63/64 Харьков – Львов,
- №111/112 Изюм – Львов,
- №113/114 Харьков – Львов".
Детали: В компании отметили, что ни один рейс не отменен.
"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика", – говорится в сообщении.
Что предшествовало: В Харьковской области из-за непогоды 12 июля погибла женщина, в Харькове пострадала 7-летняя девочка и еще три человека.