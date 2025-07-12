Из-за непогоды в Харьковской области задерживается ряд поездов

Из-за непогоды в Харьковской области задерживаются несколько поездов "Укрзализныци".

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Непогода накрыла Харьковскую область: шквальный ветер и отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе.

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Наибольшая задержка на данный момент у рейсов №65/66 Харьков – Умань и №165/166 Харьков – Черкассы (+2:28).

Пока задерживаются на отправление из Харькова поезда:

№59/60 Харьков – Одесса,

№63/64 Харьков – Львов,

№111/112 Изюм – Львов,

№113/114 Харьков – Львов".

Детали: В компании отметили, что ни один рейс не отменен.

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"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: В Харьковской области из-за непогоды 12 июля погибла женщина, в Харькове пострадала 7-летняя девочка и еще три человека.