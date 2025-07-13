Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харків та область накрила негода: є загибла, серед постраждалих – дитина

Катерина Тищенко, Альона Мазуренко Неділя, 13 липня 2025, 01:56
Харків та область накрила негода: є загибла, серед постраждалих – дитина
наслідки негоди у Харкові, фото: Суспільне Харків

На Харківщині через негоду 12 липня загинула жінка, у Харкові постраждала 7-річна дівчинка і ще 4 людей.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок негоди в с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. На жаль, вона загинула".

Реклама:

Деталі: У Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували.

Крім того, у приватному будинку в Салтівському районі через негоду обвалився дах, постраждали троє людей.

Синєгубов зазначив, що сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. У Харкові багато повалених дерев.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Станом на 00:00 рятувальники повідомили, що у Харкові та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. Стало відомо про ще одного постраждалого.

Так, у Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 р.н.

ХарківХарківська областьстихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня
Зеленський після наради з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях
Франція зробила крок до визнання своєї Нової Каледонії "державою в державі"
Шабунін після 15-годинних обшуків: Зеленський рухається у бік корупційного авторитаризму
У Фінляндії затримали колишнього "вагнерівця", який просив притулку
ЗМІ: Умєров наразі – єдиний кандидат Зеленського на посаду посла у Штати
Усі новини...
Харків
Харків отримає понад 33 мільйони доларів на розвиток енергетики
Ранкова атака на Харків: росіяни вдарили керованими авіабомбами і дронами, двоє постраждалих
Росіяни атакували Харків дронами: виникла пожежа, 9 постраждалих
Останні новини
02:15
CBS News: Трамп може надати Україні нове фінансування, мова про мільярди доларів
01:56
оновленоХарків та область накрила негода: є загибла, серед постраждалих – дитина
01:03
На саміті в Хорватії міністри підтримали членство України в НАТО
23:52
Через негоду на Харківщині затримується низка поїздів
23:13
Ворожі БпЛА атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині
22:28
Третина всіх боїв у суботу відбулася на Покровському напрямку – Генштаб
21:59
FT: Пентагон тисне на Японію й Австралію щодо дій у разі війни США й Китаю за Тайвань
21:08
Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня
20:54
Німеччина отримає з заводу перші власні перехоплювачі до Patriot у 2026-2027 році
20:32
Зеленський після наради з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях
Усі новини...
Реклама:
Реклама: