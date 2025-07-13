Харків та область накрила негода: є загибла, серед постраждалих – дитина

На Харківщині через негоду 12 липня загинула жінка, у Харкові постраждала 7-річна дівчинка і ще 4 людей.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок негоди в с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. На жаль, вона загинула".

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Деталі: У Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували.

Крім того, у приватному будинку в Салтівському районі через негоду обвалився дах, постраждали троє людей.

Синєгубов зазначив, що сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. У Харкові багато повалених дерев.

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Оновлено: Станом на 00:00 рятувальники повідомили, що у Харкові та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин. Стало відомо про ще одного постраждалого.

Так, у Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 р.н.