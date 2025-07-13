Харьков и область накрыла непогода: есть погибшая, среди пострадавших – ребенок

В Харьковской области из-за непогоды 12 июля погибла женщина, в Харькове пострадала 7-летняя девочка и еще 4 человека.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В результате непогоды в с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево. К сожалению, она погибла".

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Детали: В Харькове на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали.

Кроме того, в частном доме в Салтовском районе из-за непогоды обрушилась крыша, пострадали три человека.

Синегубов отметил, что сильный ливень, град и шквальные порывы ветра привели к падению электроопор и повреждению крыш домов. В Харькове много поваленных деревьев.

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Обновлено: По состоянию на 00:00 спасатели сообщили, что в Харькове и области на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин. Стало известно о еще одном пострадавшем.

Так, в Шевченковском районе в результате падения дерева на легковой автомобиль пострадал мужчина 1973 г.р.