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На Полтавщині в аквапарку загинула дитина: хлопчик впав у басейн

Альона Мазуренко Неділя, 13 липня 2025, 05:37
На Полтавщині в аквапарку загинула дитина: хлопчик впав у басейн
фото: akvario_pl в instagram

У селі Супрунівка на Полтавщині на території аквапарку загинув 6-річний хлопчик, який випадково впав у басейн.

Джерело: поліція Полтавської області 

Дослівно: "До відділу №2 Полтавського районного управління поліції 12 липня близько 18:00 надійшло повідомлення від медиків про те, що на території аквапарку у Супрунівці дитина впала у басейн. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося". 

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Деталі: Слідчо-оперативна група поліції встановила, що 6-річний хлопчик випадково впав у басейн. Без свідомості його дістали із води.

Медики провели реанімаційні заходи але врятувати дитину не вдалося.

Наразі за даним фактом слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Полтава
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