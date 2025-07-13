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На Полтавщине в аквапарке погиб ребенок: мальчик упал в бассейн

Алена МазуренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 05:37
На Полтавщине в аквапарке погиб ребенок: мальчик упал в бассейн
фото: akvario_pl в instagram

В селе Супруновка на Полтавщине на территории аквапарка погиб 6-летний мальчик, который случайно упал в бассейн.

Источник: полиция Полтавской области

Дословно: "В отдел №2 Полтавского районного управления полиции 12 июля около 18:00 поступило сообщение от медиков о том, что на территории аквапарка в Супруновке ребенок упал в бассейн. К сожалению, спасти мальчика не удалось".

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Детали: Следственно-оперативная группа полиции установила, что 6-летний мальчик случайно упал в бассейн. Без сознания его достали из воды.

Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Сейчас по данному факту следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полтава
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