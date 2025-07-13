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У США звільнили десятки слідчих, які вели справи проти Трампа – ЗМІ

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 13 липня 2025, 11:55
У США звільнили десятки слідчих, які вели справи проти Трампа – ЗМІ
Трамп, фото: facebook

Цього тижня Міністерство юстиції США звільнило понад 20 співробітників, які розслідували справи, пов’язані з колишнім президентом Дональдом Трампом та його оточенням. 

Джерело: CBS News із посиланням на обізнаних співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: За даними співрозмовників, мова йде про прокурорів, помічників юристів та інший персонал, який працював над розслідуванням щодо незаконного зберігання секретних документів Трампом та спроби скасування результатів виборів 2020 року. 

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Обидва ці провадження курував колишній спеціальний прокурор Джек Сміт.

Загалом звільнено щонайменше 35 осіб, які працювали з Смітом, і ще близько 15 можуть втратити посади найближчим часом. Серед звільнених – також троє провідних прокурорів, що займалися справою про штурм Капітолія 6 січня 2021 року, а також співробітниця ФБР Патті Гартман, яка координувала зв’язки з громадськістю в розслідуваннях щодо цих подій.

В коментарі виданню Гартман попередила про продовження хвилі репресій всередині відомства.

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"Правил більше не існує. Раніше була межа, було чітке розділення між Білим домом і Міністерством юстиції, тому що одна сторона не повинна втручатися в роботу іншої. Ця межа остаточно зникла", – сказала вона.

Нагадаємо, у липні 2024 року окружна суддя США Айлін Кеннон закрила справу, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Джека Сміта.

Мінʼюст США спершу подав скаргу на рішення, але відкликав її стосовно Трампа після його перемоги на президентських виборах. Водночас формально тривало оскарження стосовно інших фігурантів справи.

На початку січня Сміт подав у відставку з Міністерства юстиції США.

29 січня прокурори у справі повідомили окружний апеляційний суд США в Атланті, що відкликають апеляцію, формально закривши справу.

Того ж дня прокурори у США вирішили припинити кримінальну справу проти двох останніх фігурантів справи щодо зберігання секретних документів у резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

ТрампСШАсуд
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