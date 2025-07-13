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В США уволили десятки следователей, которые вели дела против Трампа – СМИ

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 11:55
В США уволили десятки следователей, которые вели дела против Трампа – СМИ
Трамп, фото: facebook

На этой неделе Министерство юстиции США уволило более 20 сотрудников, которые расследовали дела, связанные с бывшим президентом Дональдом Трампом и его окружением.

Источник: CBS News со ссылкой на осведомленных собеседников, "Европейская правда"

Детали: По данным собеседников, речь идет о прокурорах, помощниках юристов и другом персонале, который работал над расследованием незаконного хранения секретных документов Трампом и попытки отмены результатов выборов 2020 года.

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Оба этих производства курировал бывший специальный прокурор Джек Смит.

Всего уволено не менее 35 человек, которые работали со Смитом, и еще около 15 могут потерять должности в ближайшее время. Среди уволенных – также трое ведущих прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также сотрудница ФБР Патти Гартман, которая координировала связи с общественностью в расследованиях по этим событиям.

В комментарии изданию Гартман предупредила о продолжении волны репрессий внутри ведомства.

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"Правил больше не существует. Раньше была граница, было четкое разделение между Белым домом и Министерством юстиции, потому что одна сторона не должна вмешиваться в работу другой. Эта граница окончательно исчезла", – сказала она.

Напомним, в июле 2024 года окружная судья США Айлин Кеннон закрыла дело, сославшись на якобы незаконное назначение спецпрокурора Джека Смита.

Минюст США сначала подал жалобу на решение, но отозвал ее в отношении Трампа после его победы на президентских выборах. В то же время формально продолжалось обжалование в отношении других фигурантов дела.

В начале января Смит подал в отставку из Министерства юстиции США.

29 января прокуроры по делу сообщили окружному апелляционному суду США в Атланте, что отзывают апелляцию, формально закрыв дело.

В тот же день прокуроры в США решили прекратить уголовное дело против двух последних фигурантов дела о хранении секретных документов в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

ТрампСШАсуд
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