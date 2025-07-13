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Посли ЄС збираються, щоб обговорити 18-й пакет санкцій проти РФ

Тетяна Висоцька, Роман ПетренкоНеділя, 13 липня 2025, 14:30
Посли ЄС збираються, щоб обговорити 18-й пакет санкцій проти РФ

У неділю, 13 липня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) збереться у Брюсселі на позачергове засідання, під час якого посли держав Європейського Союзу обговорять проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також тарифи США для ЄС. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Посли ЄС зібралися на позачергове засідання у Брюсселі, щоб обговорити нові санкції ЄС проти Росії та 30% тарифи, які США збираються запровадити для європейського експорту.

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"Засідання Coreper розпочнеться о 15:30 (16:30 за київським часом – ред.). У порядку денному два питання: 18-й пакет санкцій проти Росії, а також заява Трампа про підвищення тарифів для європейських товарів до 30%", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Європейський посадовець додав, що питання про тарифи та економічні відносини зі США почали розглядати ще у п’ятницю, 11 липня – "і сьогодні буде продовження дискусії".

Щодо санкцій проти Росії, то велика частина дискусії "буде присвячена ціновій стелі на російську нафту – та пропозиції Єврокомісії зробити її динамічною, тобто щоб вона автоматично змінювалася з коливаннями ринкової ціни на нафту".

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Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у п'ятницю, 11 липня, так і не вдалось затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії через блокування з боку Словаччини.

Наступного дня словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що націлений до вівторка, 15 липня, досягти угоди з Єврокомісією щодо гарантій, що Словаччина не постраждає від повної відмови від російського газу – і це, відповідно, розблокує ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що 15 липня у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.

ЄСсанкції
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