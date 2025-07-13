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Послы ЕС собираются, чтобы обсудить 18-й пакет санкций против РФ

Татьяна Высоцкая, Роман ПетренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 14:30
Послы ЕС собираются, чтобы обсудить 18-й пакет санкций против РФ

В воскресенье, 13 июля, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) соберется в Брюсселе на внеочередное заседание, во время которого послы государств Европейского Союза обсудят проект 18-го пакета санкций ЕС против России, а также тарифы США для ЕС.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Послы ЕС собрались на внеочередное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить новые санкции ЕС против России и 30% тарифы, которые США собираются ввести для европейского экспорта.

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"Заседание Coreper начнется в 15:30 (16:30 по киевскому времени – ред.). В повестке дня два вопроса: 18-й пакет санкций против России, а также заявление Трампа о повышении тарифов для европейских товаров до 30%", – сообщил собеседник „Европейской правды".

Европейский чиновник добавил, что вопрос о тарифах и экономических отношениях с США начали рассматривать еще в пятницу, 11 июля – "и сегодня будет продолжение дискуссии".

Что касается санкций против России, то большая часть дискуссии "будет посвящена ценовому потолку на российскую нефть – и предложения Еврокомиссии сделать его динамичным, то есть чтобы он автоматически менялся с колебаниями рыночной цены на нефть".

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Как сообщала "Европейская правда", во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в пятницу, 11 июля, так и не удалось утвердить 18-й пакет санкций против России из-за блокировки со стороны Словакии.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

ЕСсанкции
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