На Київщині чоловік підірвав гранату й поранив 5 поліцейських, його застрелили

На Київщині під час виклику на домашнє насильство кривдник кинув гранату в поліцейських, після чого працівники поліції відкрили вогонь у бік нападника, він загинув на місці.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: 12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

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На місце події оперативно прибули поліцейські Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці поліції.

Дослівно: "Під час припинення правопорушення правоохоронці зайшли до будинку та в цей час кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських. Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події.

Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги".

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Деталі: Під час обшуку у домоволодінні виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України). На місці події продовжують працювати співробітники ДБР.