В Киевской области мужчина взорвал гранату и ранил 5 полицейских, его застрелили

В Киевской области во время вызова по поводу домашнего насилия обидчик бросил гранату в полицейских, после чего сотрудники полиции открыли огонь в сторону нападавшего, он погиб на месте.

Источник: полиция Киевской области

Детали: 12 июля в 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия.

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На место происшествия оперативно прибыли полицейские Бучанского районного управления полиции и спецназ полиции.

Дословно: "Во время пресечения правонарушения правоохранители вошли в дом, и в это время обидчик привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. После взрыва, с целью пресечения незаконных действий злоумышленника, сотрудники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия.

В результате взрыва гранаты пять сотрудников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи".

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Детали: Во время обыска в домовладении обнаружены и изъяты четыре пистолета, пиротехническая граната, охотничье ружье и нож.

Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Уголовного кодекса Украины). На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГБР.