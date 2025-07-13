Генштаб: На фронті в неділю понад 150 боїв, на Покровському напрямку – майже 70

На фронті з початку доби 13 липня відбулося 152 бойових зіткнення, зокрема на Покровському напрямку відбито 68 атак, на Лиманському – 20.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, здійснив 293 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

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Чотири рази ворог атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Зеленого.

Сім разів агресор намагався йти вперед на українські позиції на Куп’янському напрямку поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 20 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки. Ще п’ять атак тривають.

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На Сіверському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки та Виїмки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог атакував у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку продовжуються бої у двох локаціях. Українські війська відбили 10 ворожих атак в районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку впродовж доби агресор 68 разів атакував українські позиції у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили всі атаки ворога.

За попередніми підрахунками, у неділю окупанти на Покровському напрямку втратили 218 осіб убитими та пораненими. Українські воїни знищили два автомобілі, три мотоцикли, 16 БпЛА, п’ять антен БпЛА, артилерійський засіб, пункт управління БпЛА та одне укриття. Також українські захисники уразили два автомобілі, мотоцикл, чотири гармати та 11 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле. Дотепер тривають сім боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку українські воїни успішно відбили дві спроби загарбників просунутись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив сім невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів.