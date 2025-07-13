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Генштаб: На фронте в воскресенье более 150 боев, на Покровском направлении – почти 70

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 июля 2025, 22:25
Генштаб: На фронте в воскресенье более 150 боев, на Покровском направлении – почти 70
фото Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток 13 июля произошло 152 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении отражено 68 атак, на Лиманском – 20.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, осуществил 293 обстрела, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

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Четыре раза враг атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска и Зеленого.

Семь раз агрессор пытался продвигаться на украинские позиции на Купянском направлении вблизи Голубовки, Синьковки, Степовой Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 20 российских атак в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки. Еще пять атак продолжаются.

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На Северском направлении украинские воины отразили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки и Выемки, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении защитники остановили четыре вражеских штурма. Враг атаковал в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении продолжаются бои в двух локациях. Украинские войска отразили 10 вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 68 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Проминь, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Сдерживая вражеское наступление, украинские защитники отбили все атаки врага.

По предварительным подсчетам, в воскресенье оккупанты на Покровском направлении потеряли 218 человек убитыми и ранеными. Украинские воины уничтожили два автомобиля, три мотоцикла, 16 БПЛА, пять антенн БПЛА, артиллерийское средство, пункт управления БПЛА и одно укрытие. Также украинские защитники поразили два автомобиля, мотоцикл, четыре пушки и 11 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении защитники отбили 11 вражеских атак вблизи населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Вольное Поле. До сих пор продолжаются семь боевых столкновений.

На Ореховском направлении украинские воины успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил семь неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.

Генштабвойна
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