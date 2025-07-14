Біткоїн сягнув нового історичного максимуму: понад 119 тисяч доларів

Курс біткоїна 13 липня встановив новий історичний максимум, сягнувши 119 308 доларів.

Джерело: CoinDesk

Деталі: Згідно з інформацією CoinDesk Data, у неділю 13 липня ціна біткоїна встановила новий історичний максимум у 119 308 доларів, хоча через кілька годин вона впала до 118 882 доларів.

Реклама:

Нагадаємо: