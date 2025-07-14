Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Биткоин достиг нового исторического максимума: более 119 тысяч долларов

Алена МазуренкоПонедельник, 14 июля 2025, 01:35
Биткоин достиг нового исторического максимума: более 119 тысяч долларов

Курс биткоина 13 июля установил исторический максимум, достигнув 119 308 долларов.

Источник: CoinDesk

Детали: Согласно информации CoinDesk Data, в воскресенье 13 июля цена биткоина установила новый исторический максимум в 119 308 долларов, хотя через несколько часов она упала до 118 882 долларов.

Реклама:

Напомним:

  • 9 июля курс биткоина на торгах установил исторический максимум благодаря повышению аппетита инвесторов к риску и устойчивому спросу со стороны крупных финансовых компаний.

криптовалюта
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сенатор Грэм: В ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия для Украины
Прокуратура объяснила, почему киевский наркодилер, приговоренный к 5 годам, сейчас на свободе
Польша и Украина в Луцке почтили память жертв Волынской трагедии
фотоВ Киевской области мужчина взорвал гранату и ранил 5 полицейских, его застрелили
видеоСБУ заявила о ликвидации российских агентов, убивших ее полковника в Киеве
Воздушные силы зафиксировали 20 попаданий российских "Шахедов" в пяти локациях
Все новости...
криптовалюта
В США арестовали российского предпринимателя, который покупал американские технологии
Основатель "надежнее банка" криптоплатформы получил срок за мошенничество
Bitcoin обновил исторический максимум на фоне выборов в США
Последние новости
01:35
Биткоин достиг нового исторического максимума: более 119 тысяч долларов
01:27
Телескоп Джеймса Уэбба показал, как формируются звезды в туманности в 4000 световых годах от Земли
00:34
Физическая активность – эликсир молодости: она может снизить риск преждевременной смерти на 40%.
00:26
"Челси" одержал разгромную победу над "ПСЖ" в финале клубного ЧМ-2025 по футболу
23:50
На Аляске грохочет вулкан, который неактивен уже более ста лет: как это возможно
23:22
В Харькове из-за непогоды снесло крышу склада издательства Vivat: что известно о повреждениях
23:18
Вражеский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Сумской области
23:08
Россияне атаковали Полтавскую область: пострадал человек, повреждены дома
22:59
велоспортУкраинка Бирюкова финишировала в топ-50 общего зачета женской Джиро д'Италия
22:44
На польско-литовской границе задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Все новости...
Реклама:
Реклама: