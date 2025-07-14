Биткоин достиг нового исторического максимума: более 119 тысяч долларов

Курс биткоина 13 июля установил исторический максимум, достигнув 119 308 долларов.

Источник: CoinDesk

Детали: Согласно информации CoinDesk Data, в воскресенье 13 июля цена биткоина установила новый исторический максимум в 119 308 долларов, хотя через несколько часов она упала до 118 882 долларов.

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Напомним: