Биткоин достиг нового исторического максимума: более 119 тысяч долларов
Понедельник, 14 июля 2025, 01:35
Курс биткоина 13 июля установил исторический максимум, достигнув 119 308 долларов.
Источник: CoinDesk
Детали: Согласно информации CoinDesk Data, в воскресенье 13 июля цена биткоина установила новый исторический максимум в 119 308 долларов, хотя через несколько часов она упала до 118 882 долларов.
Реклама:
Напомним:
- 9 июля курс биткоина на торгах установил исторический максимум благодаря повышению аппетита инвесторов к риску и устойчивому спросу со стороны крупных финансовых компаний.