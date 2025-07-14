У Дніпрі схопили агентку РФ, яка збиралась підірвати суддю за допомогою замінованого скутера

Служба безпеки та Національна поліція схопили "на гарячому" мешканку Полтави, яка за завданням російських спецслужб приїхала до Дніпра, щоб підірвати суддю за допомогою закладеної вибухівки у скутер.

Джерело: пресслужба СБУ, ОГП

Деталі: За інформацією СБУ, після прибуття до обласного центру Дніпропетровщини агентка отримала від куратора координати саморобного вибухового пристрою, який був захований у багажнику скутера.

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Потім фігурантка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки.

Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти "локації" телефонну камеру із віддаленим доступом для російських спецслужб.

Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві.

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Встановлено, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали "тестове" – підпалили авто українського воїна.

Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.