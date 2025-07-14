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В Днепре схватили агента РФ, которая собиралась взорвать судью с помощью заминированного скутера

Станислав ПогориловПонедельник, 14 июля 2025, 10:25
В Днепре схватили агента РФ, которая собиралась взорвать судью с помощью заминированного скутера
Фото: ОГП

Служба безопасности и Национальная полиция схватили "на горячем" жительницу Полтавы, которая по заданию российских спецслужб приехала в Днепр, чтобы взорвать судью с помощью заложенной взрывчатки в скутер.

Источник: пресс-служба СБУ, ОГП

Детали: По информации СБУ, по прибытии в областной центр Днепропетровщины агентка получила от куратора координаты самодельного взрывного устройства, которое было спрятано в багажнике скутера.

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Затем фигурантка припарковала заминированный транспорт возле авто местного судьи, которого оккупанты планировали взорвать с помощью дистанционной активации взрывчатки.

 

Чтобы отследить прибытие чиновника на место запланированного теракта, агент установила напротив "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужб.

Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ. Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве.

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Установлено, что перед выполнением основных задач фигурантки выполнили "тестовое" - подожгли авто украинского воина.

Злоумышленницы находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

ДнепрСБУтеракт
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